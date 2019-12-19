«Красивая комсомолка»: Ирина Шейк снялась для глянца в плаще и косынке

Российская фотомодель Ирина Шейк порадовала поклонников новым снимком с фотосессии. Знаменитость снялась в необычном амплуа для японского Vogue.
Она предстала в образе обычной работницы СССР. Шейк позировала в темно-синем плаще, белой рубашке и черной косынке на голове. Нюдовый макияж и серьги-кольца завершили образ звезды. Снимком обложки манекенщица поделилась в своем Instagram-аккаунте.
«Удивительный день в Исландии», — подписала снимок звезда, намекнув, где проходила съемка для глянца.
Прокомментировала новый пост коллеги модель Марина Линчук.
«Красивая», — написала она.
Поклонники были удивлены таким образом Шейк, однако многим ее амплуа пришлось по душе.
«Черный пролетариат, либо косынку убрать, либо плащ с лацканами… Но сама модель шикарна!»;
«Красивая комсомолка»;
«Это фото на журнал „Работница“?»;
«Ирина, вы прекрасны в любом образе», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Шейк показала нового мужчину в своей постели.