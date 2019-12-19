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«Красивая комсомолка»: Ирина Шейк снялась для глянца в плаще и косынке

, 16:54 | Мия Субботина Фото 47

Модель опубликовала снимок в Instagram новой обложки журнала.

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Фото, видео: Instagram @irinashayk

Российская фотомодель Ирина Шейк порадовала поклонников новым снимком с фотосессии. Знаменитость снялась в необычном амплуа для японского Vogue.

Она предстала в образе обычной работницы СССР. Шейк позировала в темно-синем плаще, белой рубашке и черной косынке на голове. Нюдовый макияж и серьги-кольца завершили образ звезды. Снимком обложки манекенщица поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Удивительный день в Исландии», — подписала снимок звезда, намекнув, где проходила съемка для глянца.

Прокомментировала новый пост коллеги модель Марина Линчук.

«Красивая», — написала она.

Instagram @irinashayk

Поклонники были удивлены таким образом Шейк, однако многим ее амплуа пришлось по душе.

«Черный пролетариат, либо косынку убрать, либо плащ с лацканами… Но сама модель шикарна!»;

«Красивая комсомолка»;

«Это фото на журнал „Работница“?»;

«Ирина, вы прекрасны в любом образе», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Шейк показала нового мужчину в своей постели.

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