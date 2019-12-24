Галкин прокомментировал слухи о своей нетрадиционной ориентации

Максим Галкин рассказал в интервью журналистке Ирине Шихман, что слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации сопровождают его с самого начала карьеры. Юморист утверждает, что один его завистливый коллега по цеху постоянно распространяет сплетни об его интимной жизни.

Однажды по этому поводу высказался еще и Михаил Задорнов. Комик заявил — он застукал Максима Галкина в номере вместе с Сергеем Дроботенко. Вот только объяснение данного факта оказалось весьма прозаичным — все дело было в элементарной экономии.

«Естественно, мы ездили вместе с ним, мы были малоизвестные артисты. Безусловно, был элемент экономии, мы не выбирали жить в одном номере», — пояснил супруг Аллы Пугачевой.

Юморист рассказал, что Михаил Задорнов после шумихи в СМИ сразу же извинился перед коллегой по цеху. Однако Максима Галкина грязные сплетни об ориентации совсем не беспокоят, как и его жену Аллу Борисовну. Однажды комик показал ей статью и фотографию, на которой якобы был изображен «возлюбленный» Галкина, с которым, овдовев, он воссоединится.

«Я спокойна. Я спокойна. Хорошая партия», — сказала тогда мужу Примадонна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Максим Галкин показал себя в юности на фото.