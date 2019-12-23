Максим Галкин показал себя в юности на фото: «22 килограмма назад»

Максим Галкин нередко хвастается перед подписчиками подтянутым телом. Однако в этот раз он опубликовал в Instagram несколько архивных снимков, на которых он чуть старше 20.

На кадрах юный Галкин запечатлен в обтягивающих плавках на побережье солнечного Кипра. Молодой человек демонстрирует пресс и жилистые руки. С тех пор телеведущий набрал 22 килограмма.

«Перебирал старые фотки: подборочка из серии «22 года и 22 кг назад». В новом году решил вернуться в состояние «дрыщ“».

Вспомнить спортивную юность Галкин решил не просто так — на неделе подписчиков его блога ждет сюрприз.

«Улетная документалка с откровенными ответами на все вопросы. Следите за лентой!»

Instagram @maxgalkinru

Звездные коллеги оценили фотографии Максима Галкина и подчеркнули, что артист и сейчас держит себя в хорошей форме.

«Красавец!» — написала Хибла Герзмава.

«Очень классный», — похвалил коллегу Сергей Лазарев.

«Давай к нам на безлактозную сушку», — предложила другу певица Валерия.

Ранее Максим Галкин рассказал, какую реакцию у девушек вызвало видео с его сыном.