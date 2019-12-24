Дочь Аллы Вербер решила не нарушать новогоднюю традицию мамы

Дочь Аллы Вербер Екатерина рассказала подписчикам о том, что решила продолжить новогоднюю традицию мамы. Ежегодно перед праздниками Алла собирала в ЦУМе главных редакторов модных журналов на предновогодний обед. Катя поделилась архивными снимками с этого мероприятия и написала, что в этом году он также состоялся. Серия фотографий появилась на официальной странице бывшего фэшн-директора ЦУМа в Instagram.
В комментариях к посту подписчики обратились к членам семьи ушедшей из жизни знаменитости.
«Самая красивая женщина. Как жаль»;
«Чудесная была женщина!!! Хоть я ее и не знала лично, но есть у меня женщины любимые, которыми я восхищаюсь и Алла одна из них!!! Светлая память»;
«Невероятно роскошная женщина! Очень жаль…»;
«Светлая память вашей прекрасной Маме», — написали фолловеры.
Алла Вербер умерла 6 августа 2019 года на 62-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонников растрогало фото Аллы Вербер с внуками.