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Дочь Аллы Вербер решила не нарушать новогоднюю традицию мамы

, 19:26 | Мия Субботина Фото 835

Екатерина поделилась архивными снимками на официальной странице бывшего фэшн-директора ЦУМа.

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Фото, видео: Instagram @verberalla

Дочь Аллы Вербер Екатерина рассказала подписчикам о том, что решила продолжить новогоднюю традицию мамы. Ежегодно перед праздниками Алла собирала в ЦУМе главных редакторов модных журналов на предновогодний обед. Катя поделилась архивными снимками с этого мероприятия и написала, что в этом году он также состоялся. Серия фотографий появилась на официальной странице бывшего фэшн-директора ЦУМа в Instagram.

Instagram @verberalla

«Каждый год в последние недели декабря моя мама собирала в ЦУМе главных редакторов модных журналов на традиционный предновогодний обед. Я подобрала фотографии с этого мероприятия за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 года и хочу вам их показать. Большое спасибо команде ЦУМа, что в этом году решили не нарушать традицию и провести обед сегодня», — подписала пост Катя.

В комментариях к посту подписчики обратились к членам семьи ушедшей из жизни знаменитости.

«Самая красивая женщина. Как жаль»;

«Чудесная была женщина!!! Хоть я ее и не знала лично, но есть у меня женщины любимые, которыми я восхищаюсь и Алла одна из них!!! Светлая память»;

«Невероятно роскошная женщина! Очень жаль…»;

«Светлая память вашей прекрасной Маме», — написали фолловеры.

Алла Вербер умерла 6 августа 2019 года на 62-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поклонников растрогало фото Аллы Вербер с внуками.

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