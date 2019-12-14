«Прекрасная семья»: Поклонников растрогало фото Аллы Вербер с внуками

Снимок Аллы Вербер с внуками растрогал ее поклонников. Семейное фото появилось на официальной странице бывшего фэшн-директора ЦУМа в Instagram. Как указано в подписи к посту, кадр был сделан 23 мая 2019 года — за несколько месяцев до смерти бизнес-леди.

«Любовь к внукам — это что-то особенное. Трепетные чувства, которые я испытываю к своим внукам, они такие захватывающие и настолько сильные… Многие люди уже в зрелом возрасте вспоминают своих бабушек и дедушек, потому что они им дают ощущение, что когда ты рядом с бабушкой, то весь мир окружает тебя любовью и заботой», — процитировал Вербер автор публикации.

Instagram @verberalla

За полчаса публикацию оценили семь тысяч пользователей. В комментариях подписчики обратились к членам семьи ушедшей из жизни знаменитости.

«Какая прекрасная семья. Вам нужно много сил, чтобы преодолеть все трудности и тяготы, с которыми вы столкнетесь»;

«Шикарное фото! Мы все очень любили вашу маму и спасибо, что продолжаете ее страницу»

«Безумно жалко, что уходят действительно великие люди. Всегда Аллой вдохновлялся и восхищался. Навсегда в моем сердце»;

«Ваша мама была замечательным и светлым человеком. Она в очень хорошем месте сейчас. Намного лучше, чем этот мир. Красивое фото очень. Пишите больше о вашей маме», — написали пользователи.

Алла Вербер умерла 6 августа. Как сообщили представители легендарного байера, она скончалась на 62 году жизни от менингококкового сепсиса. Инфекция развилась на почве слабого иммунитета.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Аллы Вербер сбежала из страны, спасаясь от депрессии.