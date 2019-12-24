«Горячие штучки»: подборка звезд с самыми аппетитными ягодицами

В преддверии Нового года 5-tv.ru составил подборку звезд с самыми аппетитными ягодицами, которые будоражат умы поклонников. Анастасия Квитко, Деми Роуз, Рита Керн, Мария Кохно и Настя Каменских — вошли в список обладательниц самых сексуальных «пятых точек».
Анастасия Квитко
На российскую модель Анастасию Квитко, более известную широкой аудитории как «русская Кардашьян», подписано более десяти миллионов. Такая цифра неудивительна: девушка часто радует своих поклонников пикантными фотографиями пышной груди и аппетитных ягодиц, от которых фолловеры в восторге.
Деми Роуз
Другая знаменитость — Деми Роуз, прославившаяся как «британская Кардашьян», также очаровала подписчиков своими пышными формами. Модель регулярно публикует эротичные фото и видео, не забывая показать привлекательные ягодицы в кадре. Сексуальные снимки 24-летней модели привлекают внимание более 11 миллионов пользователей соцсети.
Рита Керн
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Керн, известная своими пышными формами, любит провоцировать публику снимками с намеком на эротику, вызывая шквал комментариев под постом. Однако это лишь перфомансы, с помощью которых 29-летняя девушка с удовольствием демонстрирует шикарные ягодицы поклонникам.
Мария Кохно
Еще одна звезда телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно любит кокетничать с поклонниками, публикуя откровенные фотографии в своем Instagram-аккаунте. Фанаты хвалят Марию за подтянутую фигуру и пишут восхищенные комплименты под ее постами. В ответ она благодарит подписчиков и демонстрирует свои аппетитные ягодицы, от которых мужская половина без ума.
Настя Каменских
Украинская певица Настя Каменских даже после замужества не перестала восхищать поклонников своими пикантными снимками. Звезда часто делится фотографиями, на которых она в нижнем сексуальном белье или вовсе обнажена. Такие кадры не оставляют равнодушными никого из мужчин, а если на них Каменских еще и демонстрирует свои аппетитные ягодицы, то фанаты бьются в экстазе, комментируя откровенный снимок кумира.
Ранее 5-tv.ru публиковал подборку самых сногсшибательных снимков звезд с пышными формами.