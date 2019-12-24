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«Горячие штучки»: подборка звезд с самыми аппетитными ягодицами

, 21:50 | Мия Субботина Фото 131

5-tv.ru публикует самые «горячие» и откровенные снимки знаменитостей с «аппетитными» ягодицами.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

В преддверии Нового года 5-tv.ru составил подборку звезд с самыми аппетитными ягодицами, которые будоражат умы поклонников. Анастасия Квитко, Деми Роуз, Рита Керн, Мария Кохно и Настя Каменских — вошли в список обладательниц самых сексуальных «пятых точек».

Анастасия Квитко

На российскую модель Анастасию Квитко, более известную широкой аудитории как «русская Кардашьян», подписано более десяти миллионов. Такая цифра неудивительна: девушка часто радует своих поклонников пикантными фотографиями пышной груди и аппетитных ягодиц, от которых фолловеры в восторге. 

Instagram @anastasiya_kvitko

Деми Роуз

Другая знаменитость — Деми Роуз, прославившаяся как «британская Кардашьян», также очаровала подписчиков своими пышными формами. Модель регулярно публикует эротичные фото и видео, не забывая показать привлекательные ягодицы в кадре. Сексуальные снимки 24-летней модели привлекают внимание более 11 миллионов пользователей соцсети.

Instagram @demirosemawby

Рита Керн

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Керн, известная своими пышными формами, любит провоцировать публику снимками с намеком на эротику, вызывая шквал комментариев под постом. Однако это лишь перфомансы, с помощью которых 29-летняя девушка с удовольствием демонстрирует шикарные ягодицы поклонникам.

Instagram @mrs.ritakern

Мария Кохно

Еще одна звезда телевизионного реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно любит кокетничать с поклонниками, публикуя откровенные фотографии в своем Instagram-аккаунте. Фанаты хвалят Марию за подтянутую фигуру и пишут восхищенные комплименты под ее постами. В ответ она благодарит подписчиков и демонстрирует свои аппетитные ягодицы, от которых мужская половина без ума.

Instagram @marynova888

Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских даже после замужества не перестала восхищать поклонников своими пикантными снимками. Звезда часто делится фотографиями, на которых она в нижнем сексуальном белье или вовсе обнажена. Такие кадры не оставляют равнодушными никого из мужчин, а если на них Каменских еще и демонстрирует свои аппетитные ягодицы, то фанаты бьются в экстазе, комментируя откровенный снимок кумира.

Instagram @kamenskux

Ранее 5-tv.ru публиковал подборку самых сногсшибательных снимков звезд с пышными формами.

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