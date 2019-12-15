Горячо! Подборка самых сногсшибательных снимков звезд с пышными формами

В преддверии Нового года 5-tv.ru составил подборку самых «горячих» фотографий знаменитостей, покоривших сеть своими пышными формами. Наташа Королева, Настя Каменских, Анфиса Чехова, Анастасия Квитко, Рита Керн, Дженнифер Лопес и Деми Роуз — вот список претенденток на звание самой сексуальной красотки уходящего года.
Наташа Королева
Украинская певица Наташа Королева в 46 лет может похвастаться идеальной фигурой. «Аппетитные» ягодицы артистки не раз вызывали восхищение у ее поклонников и зависть у фанаток. «Ягодка», «тигрица», «секс-бомба» — как только подписчики не называли любимицу в комментариях, стараясь выразить восторг от пышных форм звезды. Мужчины не раз признавались, что мечтали бы оказаться на месте супруга Королевой Тарзана. Однако своим поведением исполнительница ясно дает понять: кроме мужа ее никто не интересует.
Настя Каменских
Еще одна украинская певица, которая любит хвастаться своей привлекательной пятой точкой — Настя Каменских. Звезда даже после свадьбы не перестала радовать подписчиков в Instagram соблазнительными снимками в купальнике и в нижнем белье. При виде таких провокационных кадров у фанатов возникает единственный вопрос: куда смотрит Потап?
Анфиса Чехова
На протяжении долгих лет Анфиса Чехова сохраняет звание одной из самых сексуальных звезд российского шоу-бизнеса. Фанатки мечтают о такой фигуре, как у телеведущей, а у поклонников буквально срывает крышу при виде ее откровенных фотосессий. Подписчики поражаются, как светской львице удалось сохранить такое потрясающее тело после родов. Некоторые утверждают, что во всем «виноваты» гены.
Анастасия Квитко
От российской модели Анастасии Квитко, известной как «русская Кардашьян», несколько миллионов пользователей в Instagram не могут отвести глаз. Фигура блогера настолько сексуальна и привлекательна, что у фанатов просто не находится повода для критики. Фолловерам остается спорить только о том, что у девушки соблазнительнее: пышная грудь или упругая попа.
Деми Роуз
Еще одна знаменитость, у которой пользователи не нашли изъянов — модель Деми Роуз, прославившаяся как «британская Кардашьян». Под каждой фотографией блогера фанаты интересуются, что ей помогает всегда поддерживать себя в форме. Снимки девушки настолько сексуальны, что постоянно производят фурор в сети. Мужская половина человечества с восхищением смотрит на ягодицы Роуз, которым, по мнению некоторых, просто нет равных.
Рита Керн
Бывшая участница «Дома-2» Маргарита Керн также представляет для многих женщин образец идеальной фигуры. По мнению фолловеров, о такой пятой точке, как у звезды телестройки, можно только мечтать. А учитывая, что светская львица регулярно подчеркивает свои достоинства при помощи облегающих и откровенных нарядов, устоять перед ее красотой становится просто невозможно.
Дженнифер Лопес
Среди американских звезд выделяется певица и актриса Дженнифер Лопес. Звезда любит появляться на публике в эксцентричных нарядах, которые подчеркивают изгибы ее тела, и акцентируют внимание на самых привлекательных местах. Однажды костюм артистки лопнул по швам прямо на сцене, однако зрителей это нисколько не смутило. Публика единогласно решила: фигура исполнительницы бесподобна. Да и к тому же, когда бы у фанатов еще появилась возможность увидеть пятую точку Джей Ло, застрахованную на целых 300 миллионов долларов.
Ранее 5-tv.ru публиковал подборку звезд с самой большой грудью. При виде таких женщин у представителей мужского пола тут же замирает сердце.