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Горячо! Подборка самых сногсшибательных снимков звезд с пышными формами

, 20:15 | Карина Бернтгольц Видео 1 253

5-tv.ru публикует самые яркие и провокационные кадры знаменитостей с «аппетитной» фигурой.

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Фото, видео: Instagram @koroleva__star, @kamenskux, @anastasiya_kvitko, @demirosemawby, @jlo, @mrs.ritakern, @achekhova

В преддверии Нового года 5-tv.ru составил подборку самых «горячих» фотографий знаменитостей, покоривших сеть своими пышными формами. Наташа Королева, Настя Каменских, Анфиса Чехова, Анастасия Квитко, Рита Керн, Дженнифер Лопес и Деми Роуз — вот список претенденток на звание самой сексуальной красотки уходящего года.

Наташа Королева

Украинская певица Наташа Королева в 46 лет может похвастаться идеальной фигурой. «Аппетитные» ягодицы артистки не раз вызывали восхищение у ее поклонников и зависть у фанаток. «Ягодка», «тигрица», «секс-бомба» — как только подписчики не называли любимицу в комментариях, стараясь выразить восторг от пышных форм звезды. Мужчины не раз признавались, что мечтали бы оказаться на месте супруга Королевой Тарзана. Однако своим поведением исполнительница ясно дает понять: кроме мужа ее никто не интересует.

Instagram @koroleva__star

Настя Каменских

Еще одна украинская певица, которая любит хвастаться своей привлекательной пятой точкой — Настя Каменских. Звезда даже после свадьбы не перестала радовать подписчиков в Instagram соблазнительными снимками в купальнике и в нижнем белье. При виде таких провокационных кадров у фанатов возникает единственный вопрос: куда смотрит Потап?

Instagram @kamenskux

Анфиса Чехова

На протяжении долгих лет Анфиса Чехова сохраняет звание одной из самых сексуальных звезд российского шоу-бизнеса. Фанатки мечтают о такой фигуре, как у телеведущей, а у поклонников буквально срывает крышу при виде ее откровенных фотосессий. Подписчики поражаются, как светской львице удалось сохранить такое потрясающее тело после родов. Некоторые утверждают, что во всем «виноваты» гены.

Instagram @achekhova

Анастасия Квитко

От российской модели Анастасии Квитко, известной как «русская Кардашьян», несколько миллионов пользователей в Instagram не могут отвести глаз. Фигура блогера настолько сексуальна и привлекательна, что у фанатов просто не находится повода для критики. Фолловерам остается спорить только о том, что у девушки соблазнительнее: пышная грудь или упругая попа.

Instagram @anastasiya_kvitko

Деми Роуз

Еще одна знаменитость, у которой пользователи не нашли изъянов — модель Деми Роуз, прославившаяся как «британская Кардашьян». Под каждой фотографией блогера фанаты интересуются, что ей помогает всегда поддерживать себя в форме. Снимки девушки настолько сексуальны, что постоянно производят фурор в сети. Мужская половина человечества с восхищением смотрит на ягодицы Роуз, которым, по мнению некоторых, просто нет равных.

Instagram @demirosemawby

Рита Керн

Бывшая участница «Дома-2» Маргарита Керн также представляет для многих женщин образец идеальной фигуры. По мнению фолловеров, о такой пятой точке, как у звезды телестройки, можно только мечтать. А учитывая, что светская львица регулярно подчеркивает свои достоинства при помощи облегающих и откровенных нарядов, устоять перед ее красотой становится просто невозможно.

Instagram @mrs.ritakern

Дженнифер Лопес

Среди американских звезд выделяется певица и актриса Дженнифер Лопес. Звезда любит появляться на публике в эксцентричных нарядах, которые подчеркивают изгибы ее тела, и акцентируют внимание на самых привлекательных местах. Однажды костюм артистки лопнул по швам прямо на сцене, однако зрителей это нисколько не смутило. Публика единогласно решила: фигура исполнительницы бесподобна. Да и к тому же, когда бы у фанатов еще появилась возможность увидеть пятую точку Джей Ло, застрахованную на целых 300 миллионов долларов.

Instagram @jlo

Ранее 5-tv.ru публиковал подборку звезд с самой большой грудью. При виде таких женщин у представителей мужского пола тут же замирает сердце.

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