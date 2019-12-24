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  4. «Добрый человек. Робин Гуд»: дядя Дацика объяснил, зачем тот поплыл в Эстонию

«Добрый человек. Робин Гуд»: дядя Дацика объяснил, зачем тот поплыл в Эстонию

, 22:26 | Игорь Рязов Эксклюзивное интервью 101

Валерий Шалимов рассказал, что незадолго до задержания его племянника попросил о помощи напуганный друг.

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Фото, видео: Instagram @red_tarzan; 5-tv.ru

Скандально известный боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик попытался незаконно пересечь границу на лодке ради помощи другу. Об этом сообщил его дядя Валерий Шалимов.

«Добрый человек. Робин Гуд», — ответил Шалимов на вопрос о том, что заставило Дацика сесть в лодку и направиться в Эстонию.

Дядя спортсмена сообщил, что незадолго до задержания к его племеннику пришел знакомый по имени Дмитрий. Он беспокоился, что его посадят в тюрьму, и просил совета.

Шалимов подчеркнул, что у Дацика не было никаких оснований для того, чтобы тайно сбегать в Эстонию. В России у него есть жилье, автомобиль и бизнес.

«Вот он такой человек. Он на самом деле добрый. Это из него монстра делают. Он милейший человек <…> Вот доброе дело сделал», — посетовал дядя спортсмена.

Как сообщал 5-tv.ru, Вячеслава Дацика арестовали на два месяца за незаконную попытку пересечь границу. Решение вынес Сланцевский городской суд Ленинградской области.

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