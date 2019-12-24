Вячеслава Дацика арестовали на два месяца за незаконную попытку пересечь границу

Скандально известный боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик арестован на два месяца за незаконную попытку пересечь границу с Эстонией. Как стало известно 5-tv.ru, отбывать наказание он будет в специализированном учреждении на Шпалерной улице.

Заседание суда по делу Дацика проходило в закрытом режиме в Сланцевском городском суде Ленинградской области. Его задержали при попытке пересечь границу с Эстонией на лодке.

Как сообщал 5-tv.ru поддержать Вячеслава Дацика к зданию суда пришли его жена Виктория Дацик и мать. Супруга Рыжего Тарзана вступила в конфликт с журналистами, пока того выводили из автозака. После спора Виктория дважды показала в камеру неприличный жест.