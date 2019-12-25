«Одни слюни»: Дарья Мороз в прозрачном корсете устроила фурор в сети

Актриса Дарья Мороз вывела из равновесия поклонников, поделившись в Instagram жарким фото в нижнем белье. В описании экс-супруга Константина Богомолова призналась, что в новом амплуа чувствует себя как Марлен Дитрих.

В кадре артистка позирует в шляпке с вуалью, черном полупрозрачном корсете и трусиках. Образ завершают длинные черные перчатки и многослойное жемчужное ожерелье. Многие фолловеры признались, что не сразу смогли узнать Мороз в роковом образе. Однако большинство пользователей в комментариях отметили, что выглядит Дарья просто сногсшибательно.

«Воу-воу-воу!»

«Слов нет, одни слюни!»

«Это вы? Нет слов!» — сражены юзеры.

Instagram @d_moroz

Однако не всем откровенное фото артистки пришлось по вкусу. Части пользователей показалось, что Мороз не хватает данных, чтобы сравнивать себя с Дитрих.

«Дитрих? С таким колхозным фэйсом? Надеть прикид — это еще не значит почувствовать себя Мадлен. Нужна ее судьба и ее мозги, извините», — резко высказался один из юзеров.

В ответ Дарья заверила подписчика, что просто «обожает такие комментарии».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Мороз порадовала подписчиков смелым образом.