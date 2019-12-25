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«Яна не в курсе»: Плющенко привел в дом нового жильца втайне от жены

, 6:56 | Анастасия Игонина Видео 17

Фигурист тайком от супруги привез домой щенка — четырехмесячный пес стал седьмым питомцем в семье.

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Фото, видео: Instagram @plushenkoofficial

Евгений Плющенко привел в дом нового жильца втайне от супруги — продюсера Яны Рудковской. На своей странице в Instagram фигурист поделился видео, на котором он едет в машине с новоиспеченным домочадцем.

Instagram @plushenkoofficial

Домой без спросу Евгений привез четырехмесячного щенка — в кадре малыш отдыхает в лежанке на заднем сидении автомобиля. Как пояснил в сопровождающем ролик тексте сам Плющенко, его супруга о пополнении в семье не имела ни малейшего понятия. Это подтвердила и сама Яна, отметившись в комментариях — продюсер также сообщила, что щенок стал седьмым животным в доме.

Как сообщил фолловерам спортсмен, щенок породы кане-корсо, а зовут его Грей. В ролике за кадром Евгений с умилением отметил, что его новый подопечный очень любит покушать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Плющенко похвалил внешность Рудковской.

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