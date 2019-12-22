«Выглядит бомбически»: Плющенко похвалил внешность Рудковской

Евгений Плющенко встал на защиту своей жены — продюсера Яны Рудковской. Мужчина заступился за возлюбленную, которая то и дело подвергается нападкам хейтеров.

В новом выпуске YouTube-шоу Яны она сама рассказала о том, что часто сталкивается с мифами о собственной семье, то и дело появляющимися в сети и в жизни. Кроме того, 44-летнюю женщину нередко критикуют за выбор нарядов: Рудковская регулярно появляется на публике в коротких и обтягивающих платьях, демонстрирующих ее фигуру.

Плющенко поспешил заверить недовольных: сам он от фигуры своей супруги просто в восторге. То, что жена на восемь лет старше самого фигуриста совершенно не ощущает.

«Яна выглядит бомбически. Она устраивает меня по всем пунктам: прекрасная грудь, отличная попа, ноги», — высказался спортсмен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Яна Рудковская обратилась к пластическому хирургу.