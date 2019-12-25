Дана Борисова попросила помощи у медиков

Российская телеведущая Дана Борисова обратилась за помощью к медикам. Как стало известно 5-tv.ru, знаменитость этой ночью вызвала «скорую». По словам Борисовой, у нее разболелась нога.

Приехавшие на вызов специалисты, обнаружили телеведущую в не совсем адекватном состоянии, при этом характерных признаков алкогольного опьянения не наблюдалось. Дана пожаловалась врачам на боли в ноги и попросила себе уколы. Госпитализация Борисовой не потребовалась.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дана Борисова сдала анализы на наркотики, но ей не поверили. Пройти обследование телеведущая решила на фоне слухов о том, что она снова начала употреблять психотропные вещества.