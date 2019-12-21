«С печатями покажи!» Дана Борисова сдала анализы на наркотики, но ей не поверили

Несколько дней страна обсуждает новость о том, что Дана Борисова якобы вновь принялась употреблять наркотики. Телеведущая решила ответить хейтерам и сдала тест на запрещенные вещества сразу в нескольких клиниках. Результатами анализов звезда поделилась в Instagram.

«Наркотических и психотропных средств не обнаружено», — гласит запись в документе из больницы.

Дана Борисова рассказала, что сдала на проверку венозную кровь, волосы и мочу в одну из лучших московских токсикологий и даже в медицинский институт. Проведение анализа одной только крови обошлось звезде в 15 тысяч рублей.

«Люди, почему вы такие жестокие, злобные, а главное любите добивать всех, кто слегка упал? У меня нет ответа на эти вопросы», — написала в соцсети звезда.

Instagram @danaborisova_official

Поклонники порадовались тому, что новость про наркотики и Дану Борисову оказалась неправдой. Однако некоторые подписчики не поверили телеведущей и попросили ее опубликовать результаты анализов, на которых видны докторские печати.

«С печатями покажите документы, докажите, что они подлинные», — написал фолловер.

Первой намекнула на то, что Дана Борисова вновь начала употреблять запрещенные вещества, ее родная дочь Полина. Девочка рассказала, что мать оставляет в доме «лекарства» и скоро вновь отправится в реабилитационную клинику в Таиланд.

«На следующей неделе она летит в ребцентр на Самуи. Надеюсь, все будет хорошо…», — поделилась дочь Борисовой в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Даны Борисовой намекнула — мама вновь подсела на запрещенные вещества.