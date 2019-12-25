Первый пассажирский поезд из Петербурга проехал по Крымскому мосту

Крым встретил первый состав дальнего следования. Поезд, следовавший из Петербурга в Севастополь, этой ночью проехал по Крымскому мосту.

А перед этим — под аплодисменты и крики «ура» приветствовали пассажиров в Симферополе.

В целях безопасности, здесь на мосту для поездов действует скоростное ограничение. Не больше 60 километров в час.

Всего 17 вагонов, по числу городов на полуострове.

Сейчас «Таврия» прибыла на конечный пункт — вокзал в Севастополе.

Корреспонденты Известий Мэри Бадунс и Максим Облендер сопровождают поезд по крымскому пути.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кот Мостик встретил пассажиров поезда «Таврия» на Крымском мосту