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Кот Мостик встретил пассажиров поезда «Таврия» на Крымском мосту

, 7:25 | Марина Неруцких Видео 264

Состав, вышедший из Петербурга 23 декабря прибудет в Севастополь утром в 9.25.

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Фото, видео: Instagram @krymsky_bridge, @cat_the_most

Этой ночью первый пассажирский поезд, который едет из Петербурга в Севастополь, пересек Крымский мост. Путь через Керченский пролив длинной в 19 километров состав преодолел за 20 минут. За первопроходцами наблюдали миллионы людей по всему миру — счастливчики вели прямую трансляцию в интернете. На автомобильной части, теперь уже легендарную «Таврию», приветствовали сотни водителей, а вместе с ними и главный смотритель переправы — кот Мостик.

В эти минуты «Таврия» движется уже по территории Крыма. В 9:25 поезд прибудет в конечный пункт назначения — в Севастополь. Этой же ночью первый пассажирский состав отправился из Москвы в Симферополь. В 15 вагонах — около 1000 пассажиров. Завтра они преодолеют Крымский мост и прибудут в пункт назначения рано утром. На вокзалах первые поезда с материка будут встречать власти Крыма.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кот Мостик одним из первых провел инспекцию железнодорожной части Крымского моста.

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