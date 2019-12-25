«Русская Кардашьян» в стрингах-ниточках поздравила фанатов с Рождеством

Российская модель Анастасия Квитко поделилась с подписчиками праздничной эротической «открыткой». 25-летняя «русская Кардашьян» опубликовала в соцсети фотографию, на которой предстала в белых стрингах-ниточках и желтом откровенном топе. На снимке манекенщица позирует, сидя у панорамного окна в сексуальной позе.

«Счастливого рождества!» — подписала пост знаменитость, сопроводив запись смайликами сердечек и елочки.

Instagram @anastasiya_kvitko

Поклонники Анастасии Квитко в очередной раз насладились пышными формами любимицы. Можно не сомневаться, что новогодняя «секси-открытка» пришлась им по душе.

В одной из недавних публикаций, звезда лишь косвенно упомянула о Санте, однако даже после этого комментарии буквально разрывались от сообщений.

«Счастливого рождества! Мое желание для Санты — ты!» — написал один из фолловеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Квитко в ультракоротком платье свела с ума мужчин.