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Саша Савельева понастальгировала, выложив сексуальное фото с животом

, 21:00 | Игорь Рязов Фото 374

Бывшая солистка «Фабрики» поздравила себя с днем рождения архивным снимком.

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Фото, видео: Instagram @sasha_savelieva

Певица Саша Савельева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлена полуобнаженной на поздних сроках беременности. С помощью архивного снимка она поздравила себя с днем рождения.

«35-й год, большое тебе человеческое спасибо! Ты принес мне огромное счастье и невероятное количество разных эмоций! Все сложилось. Теперь все так как надо. Встречаю 36-й с радостью и умиротворением! Все только начинается! С днем рождения меня!» — подписала фотографию Савельева.

На певице — только расстегнутое черное пальто. На фото можно увидеть живот и грудь беременной экс-солистки «Фабрики». Снимок архивный — в марте певица родила сына Леона.

Instagram @sasha_savelieva

В комментариях Савельеву активно поздравляют другие знаменитости. Они желают ей счастья и называют красивой.

«Вауууу. Ураааа», — написала со множеством смайликов нынешняя солистка «Фабрики» Саша Попова.

«Сашуля, с днем рождения! Пусть весь твой 36-й год тебя преследует бесконечное счастье!» — добавила Анфиса Чехова.

«С днем рождения, красивая, талантливая и счастливая мамочка», — сделала комплимент Юлия Ковальчук.

«Красавица, девочка прекрасная, с Днем рождения!» — присоединилась певица Валерия.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Саша Савельева поддержала попавшую в больницу Леру Кудрявцеву.

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