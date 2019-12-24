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  4. Саша Савельева поддержала попавшую в больницу Леру Кудрявцеву

Саша Савельева поддержала попавшую в больницу Леру Кудрявцеву

, 11:53 | Валентин Черников 212

Бывшая солистка «Фабрики» считает, что откровение телеведущей многим спасло жизнь.

Фото: Instagram @sasha_savelieva

Сообщение Саши Савельевой в поддержку Леры Кудрявцевой появилось в сторис певицы. Бывшая солистка «Фабрики» одной из первых отреагировала на пост телеведущей о госпитализации.

«Лерочка, держись, дорогая! Все преодолеешь! Силой мысли сейчас быстренько тебе пошлем хорошей энергии для восстановления! И спасибо за откровения. Многим ты спасла жизнь. Выздоравливай скорее», — написала Савельева.

Instagram @sasha_savelieva

Как сообщал 5-tv.ru, Кудрявцева перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации грудного импланта. По ее словам, она увеличила грудь 15 лет назад. В клинике ей гарантировали пожизненную прочность изделия. Но спустя примерно десять лет имплант протек. В Instagram теледива предостерегла девушек от совершения подобных ошибок.

Ранее 5-tv.ru писал, что Саша Савельева рассказала, о чем ее предупреждает муж.

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