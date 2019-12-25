Четвертый самолет МС-21-300 совершил свой первый полет

Четвертый самолет МС-21-300 присоединился к программе летных испытаний. Первый полет авиалайнера состоялся на аэродроме Иркутского авиационного завода-филиала ПАО «Корпорация «Иркут». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Как отмечает агентство, самолет поднялся на высоту порядка трех тысяч метров и кружил в воздухе со скоростью около 500 километров в час. Продолжительность полета составила один час 40 минут.

МС-21 — перспективный российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, который по своим летно-техническим характеристикам и экономичности превосходит все существующие аналоги. Как подчеркнул председатель совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Анатолий Сердюков, авиалайнер должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения.

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