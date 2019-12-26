Ученые США и Японии отчитались о создании искусственного мозга

Группа ученых США и Японии заявили о создании искусственного мозга, который работает по тем же принципам, что и человеческий. Они представили новый вид электронного чипа — он учится в процессе работы и обновляется.

О достижениях написали в журнале Nature. Речь пока идет о пластине площадью 10 квадратных миллиметров, со спичечную головку. Она покрыта диоксидом кремния. И на ней насыпаны в хаотичном порядке, буквально клубком серебряные нанотрубки, крохотные, в пять тысяч раз тоньше волоса.

Стоит пустить по ним разряд, как нанотрубки сами собираются в конструкции, каждый раз выбирая самые энергоэффективные схемы. Причем подстраиваясь под напряжение — сильный импульс — и работа кипит, слабый — и мозг как будто спит.

Ученые, правда не хотят сделать Скайнет, а пытаются придумать более экономные с точки потребления энергии конструкции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что искусственный интеллект завершит незаконченную симфонию Бетховена.