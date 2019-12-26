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«Шиплю на птиц»: в сети высмеяли миф о любви мужчин к «кошачьим» повадкам дам

, 8:17 | Анастасия Игонина Фото 74

Пользователи увлеченно принялись перечислять привычки настоящих кошек, которые якобы априори должны нравиться мужчинам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dario Oliveira; Twitter @kostenko_rita

Российские пользователи высмеяли расхожий миф о том, как понравиться мужчинам. Поводом для этого стала шутка одной из пользовательниц Twitter.

На своей странице в социальной сети Рита Костенко написала: когда-то она прочитала о том, что сильному полу нравятся девушки, в поведении которых есть кошачьи повадки, и теперь она твердо следует этой версии.

«С тех пор каждый день минимум по два часа я сижу у окна и шиплю на птиц», — смеется Рита.

Twitter @kostenko_rita

 

Запись пришлась по душе пользователям Twitter — за несколько дней она набрала больше семи тысяч лайков и сотни репостов. В комментариях юзеры бурно обсуждают теорию, предлагая свои варианты истинных кошачьих привычек, которые могли бы «соблазнить» любого мужчину.

Кроме того, автору публикации посоветовали справлять нужду исключительно в специально отведенной для этого посуде и ни в коем случае не присматриваться для этих целей к обуви своего мужчины.

Ранее 5-tv.ru писал о необычном приюте для кошек, открывшимся под Владивостоком.

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