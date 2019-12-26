«Шиплю на птиц»: в сети высмеяли миф о любви мужчин к «кошачьим» повадкам дам

Российские пользователи высмеяли расхожий миф о том, как понравиться мужчинам. Поводом для этого стала шутка одной из пользовательниц Twitter.
На своей странице в социальной сети Рита Костенко написала: когда-то она прочитала о том, что сильному полу нравятся девушки, в поведении которых есть кошачьи повадки, и теперь она твердо следует этой версии.
«С тех пор каждый день минимум по два часа я сижу у окна и шиплю на птиц», — смеется Рита.
Запись пришлась по душе пользователям Twitter — за несколько дней она набрала больше семи тысяч лайков и сотни репостов. В комментариях юзеры бурно обсуждают теорию, предлагая свои варианты истинных кошачьих привычек, которые могли бы «соблазнить» любого мужчину.
достаточно ходить в лоток— Медовый гомофобик (@mojo_fm) December 23, 2019
.думаю, настоящие леди ещё должны отрыгивать шерсть на бабушкин ковер.— Той, що греблі рве (@59006EN) December 23, 2019
В Новый год можно залезть на елку :)— Tasha (@TashaMoc) December 24, 2019
Кроме того, автору публикации посоветовали справлять нужду исключительно в специально отведенной для этого посуде и ни в коем случае не присматриваться для этих целей к обуви своего мужчины.
Ранее 5-tv.ru писал о необычном приюте для кошек, открывшимся под Владивостоком.