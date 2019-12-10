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  4. Комната, прачечная и столовая: необычный приют для животных появился под Владивостоком

Комната, прачечная и столовая: необычный приют для животных появился под Владивостоком

, 8:43 Эфирная новость 46

Люди забирают усатых и хвостатых постояльцев, и в благодарность поддерживают «кошкин дом».

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Фото, видео: ТАСС/Кручинин Виктор, 5-tv.ru

Под Владивостоком появился необычный приют для бездомных животных. Уличные коты обживаются на личных квадратных метрах. Дом для животных собирали буквально по кирпичику целый год.

«Кошкин дом» мало чем отличается от обычного — здесь жилая комната, есть прачечная кабинет столовая. А вот здесь детская, где разместили малышей. Сколько в приюте постояльцев точно не скажет ни один сотрудник. Каждый день кого-то забирают, кого-то приносят. Но каждого здесь знают по кличке и в лицо.

И останавливаться на этом хозяева приюта не собираются — своей очереди на комфортное жилье ждут десятки бездомных собак.

С усатыми новоселами познакомился Евгений Подтергера.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кошку-наркокурьера задержали в Татарстане.

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