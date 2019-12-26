«Что за принц?»: Фанаты заподозрили Бледанс в романе с молодым человеком

Поклонники Эвелины Бледанс бурно обсуждают возможный роман актрисы. Поводом для подозрений стала новая фотография, опубликованная в ее Instagram.

В кадре Бледанс с букетом цветов позирует вместе с молодым мужчиной. Судя по отметке, которую оставила сама Эвелина, это Артем Данин — телеведущий и актер. Совместным снимком звезда поздравила коллегу с днем рождения. Однако поклонники предположили, что фото было сделано не просто так.

«Эвелина, и что это за принц?»

«Что за красавчик?»

«Красивый парень, красивая Эвелина, прям отлично смотритесь!» — комментируют подписчики.

Instagram @bledans

Большинство фолловеров теряется в догадках и строят предположения насчет новых отношений Бледанс. Но некоторые юзеры абсолютно уверены в своих выводах, о чем и сообщают под опубликованным снимком.

«Это ее альфонс», — заявляет один из пользователей.

«Лучше, чем „типа мачо“!» — отвечает ему Эвелина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бледанс публично скомпрометировала Тарзана.