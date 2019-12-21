«Мне было так приятно, дорогой»: Бледанс публично скомпрометировала Тарзана

Сергей Глушко, известный публике под псевдонимом Тарзан, опубликовал в Instagram весьма провокационное видео. На кадрах мускулистый красавчик приседает с необычным грузом на плечах. Забавно растопырив ноги на звезде сидит артистка Эвелина Бледанс.

«Приседу со штангой предпочитаю присед с девушками. Эвелина несмотря на рост и объемные „глаза“, оказалась очень легкой нагрузкой. Да и нагрузкой то ее грех называть!» — подписал пост знаменитость.

Эвелина Бледанс поспешила ответить коллеге по цеху в комментариях. Звезда призналась Тарзану — ей очень понравилось выступать в роли штанги.

«Мне на тебе было так приятно, дорогой», — написала артистка.

Публикация вызвала в сети бурную реакцию. Большинство поклонников возмутились откровенной выходкой двух артистов. Многие фанаты напомнили Тарзану о том, что у него вообще-то есть жена — певица Наташа Королева. Очевидно подписчики восприняли шуточное видео Сергея Глушко чересчур серьезно.

«Жена Сергея не против была?»

«С женой нужно приседать!»

«Я бы своего убила…»;

«Куда Наташа смотрит?!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженный Сергей Глушко в костюме Деда Мороза восхитил фанаток.