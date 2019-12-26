«Султанчик и красотулечка»: Бледанс с сыном сравнили с героями восточных сказок

Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками фото в экзотическом стиле. Кадры с отпуска в Таиланде появились на странице актрисы в Instagram.

На курорте Эвелина отдыхает с сыном. На одном из снимков Сема позирует вместе с мамой в традиционном тайском наряде. Мальчик сидит на круглом столике в золотой рубашке, тюрбане и шароварах, сложив ноги по-турецки.

instagram @bledans

Сама актриса тоже одета в национальный костюм. На ней золотистый топ и голубая юбка в пол. Бледанс склонилась перед сыном в поклоне, сложив ладони вместе. На следующем снимке телеведущая позирует одна — она застыла в позе из тайского традиционного танца. Поклонники прониклись колоритом кадров. Эвелину и Сему они принялись сравнивать с героями восточных сказок.

«Султанчик и красотулечка!»

«Какие вы красивые! Жасмин и Алладин!»

«Сема прям принц наследный!»

«Особенно Маленький Мук хорош», — считают фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фанаты заподозрили Бледанс в романе с молодым человеком.