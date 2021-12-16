Как не стоит называть ребенка: ТОП самых несчастливых имен

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Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 23 745

Обладателям имен из этого списка придется столкнуться в жизни с гораздо большими трудностями, чем остальным.

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Bahnmueller, Siegfried Kuttig,Lisa Bahnmüller; imagebroker/Birgit Koch

Имя — основа информации о человеке. В значении каждого из них спрятана определенная линия судьбы. Список имен, которые не принесут своему обладателю ничего хорошего и буквально обрекут ребенка на трудности в дальнейшей жизни, опубликовал Passion.ru.

Какое имя не стоит давать девочке

Вера и Александра — одни из неподходящих имен для новорожденных малышек. Оба имени закладывают в девочку волевой характер и притягивают ситуации, в которых его можно проявить. Саши и Веры становятся счастливыми женщинами, только пройдя долгий и сложный жизненный путь.

Характер Инны и Эльвиры окажется крайне непростым. Девушкам с такими именами будет сложно найти общий язык с окружающими. Из-за взглядов на жизнь, присущих Эльвирам и Иннам, они постоянно будут оказываться в центре конфликтов — причем нередко ссоры будут спровоцированы ими же.

Страдать от собственной доброты всю жизнь будут Надежды и Людмилы. У женщин с этими именами обычно сговорчивый, неконфликтный характер, они высоко ценят родных и друзей. Поэтому люди, пользующиеся их доверием, часто могут стать обременительными для них.

Какое имя не стоит давать мальчику

Тяжелая судьба ждет ребенка с именем Вадим или Анатолий. Эти мальчики обладают упрямством и безрассудством. Начиная со средней школы главным для Вадиков и Толиков становится исполнение своих сиюминутных желаний. Люди с такими именами оказываются слишком подвержены различным зависимостям, проявляют агрессию — нередко это заканчивается проблемами с законом и ранней смертью.

Не стоит давать сыновьям необычные имена — Адам и Юлий. Эти молодые люди постоянно притягивают к себе непростые жизненные испытания. В жизни таких мужчин много горя, неудач и потерь.

Непросто придется Романам — мальчики с этим именем вырастают капризными и непостоянными. К тому же, Ромам свойственно постоянно искать что-нибудь получше уже имеющегося. Они часто меняют работу, жилье, женщин, но так и не находят своего идеала.

Ранее 5-tv.ru писал о пяти женских именах, перед обладательницами которых не устоит ни один мужчина.

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