Российская актриса Эвелина Бледанс отреагировала на пост ведущей Алены Водонаевой о том, что женщинам из малообеспеченных семей не стоит рожать детей. Экс-участница «Дома-2» считает, что в абортах нет ничего предосудительного. По ее мнению, это осознанное решение для женщин, которые понимают, что не справятся с воспитанием наследника.

При этом Бледанс абсолютно не согласна с Водонаевой. Артистка убеждена, что бедность — всего лишь отговорка. По ее мнению, родители, желающие обеспечить достойную жизнь своим детям, должны работать, а не жаловаться на судьбу.

«Я считаю, что если Бог дал детей — даст и на детей. Мне трудно говорить о том, что есть, например, люди, которые говорят: „Мы не можем заработать, нам нечего есть“. Я всегда работала. <…> Была и грузчиком, и продавцом на рынке, и лепщиком каких-то игрушек», — рассказала теледива в комментарии для 5-tv.ru.

Звезда напомнила, что аборт — процедура, которая может навсегда лишить женщину возможности иметь ребенка. В связи с этим знаменитость посоветовала женщинам хорошенько подумать, прежде чем решаться на серьезный риск, а лучше и вовсе отказаться от сомнительной идеи.

«Аборт — это страшное дело. Можно один раз сделать аборт и больше никогда не иметь детей. <…> Сделав аборт, вы больше никогда не сможете услышать детского смеха в своем доме», — обратилась Бледанс к представительницам прекрасного пола.

Комментируя тему абортов, артистка отметила, что новоиспеченные матери всегда могут обратиться за финансовой помощью к родным и близким. По ее мнению, отказываться от ребенка из-за денег — глупо, поскольку ничего не сможет заполнить пустоту, которая появится без детей в старости.

«Я хочу, чтобы детей было много разных, всяких. Недаром мой центр помощи детей с особенностями развития называется „Мы все разные“.<…> Девочки, не бойтесь, рожайте. Нет сейчас отца — будет потом. Нет сейчас денег — будут потом. <…> Без детей встречать свою старость очень страшно», — подытожила Эвелина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что слова Алены Водонаевой раскритиковал депутат Госдумы Виталий Милонов.