Эвелина Бледанс поздравила с днем рождения Михаила Боярского. Актриса опубликовала совместные фото с певцом, на которых она позирует в костюме медсестры.

На снимках, которые появились в Instagram, Эвелина в вишневом парике с десятком хвостиков и повязкой с красным крестом на голове кормит артиста клубникой. Образ Бледанс завершает легкомысленный белый халатик с рюшами.

«Мечта всех девчонок моего поколения, и не только! Мне вот посчастливилось! И даже без шляпы!» — подписала серию фото звезда.

Instagram @bledans

Фолловеры актрисы оценили кадры. В комментариях к публикации они отметили чувство юмора любимой артистки.

«Ну, Эвелина, ну, озорница!»

«Кормить с руки — это дорогого стоит», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бледанс с сыном сравнили с героями восточных сказок.