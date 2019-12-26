Певица Вера Брежнева — бесспорный секс-символ для многих мужчин. Недавно, звезда эстрады выложила в Instagram сексуальное видео в обтягивающем серебряном комбинезоне, пишет UTRO.RU.

На пикантном видеоролике виден каждый изгиб стройного тела Брежневой.

Певица выглядит счастливой и радостной, невозможно сказать, что она, по мнению злых языков, переживает тяжелые времена в отношениях с мужем Константином Меладзе. Пользователи уверены, что у пары не все в порядке из-за протеже продюсера Эрики Герцег.

Впрочем, Брежнева опровергла чужие домыслы, когда опубликовала фотографию с любимым мужем.

«Перед каждым Новым годом я люблю вас чем-то радовать. Самое сложное понять — чем. Из последних опросов — топ пожеланий: фото с мужем, личная встреча, билеты на концерт. Исполняю!» — подписала пост певица.

Instagram @ververa

Примечательно, что публикацию прокомментировала предполагаемая «разлучница» — Эрики Герцег. Девушки обменялись под фотографией нежными смайликами, доказав, что делить им нечего и некого.

Ранее 5-tv.ru писал, что Брежнева выложила романтическое фото с мужем.