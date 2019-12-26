На фоне слухов о разладе в семье Брежнева выложила романтическое фото с мужем

Украинская поп-исполнительница Вера Брежнева развеяла слухи о разладе в отношениях с продюсером Константином Меладзе. На своей странице в Instagram звезда опубликовала нежное фото, на котором запечатлена в объятиях своего мужа.

В подписи к публикации певица пояснила, что фолловеры давно ее просили выложить снимки с супругом. Перед Новым годом артистка решила порадовать своих фанатов, исполнив их просьбу.

Поклонники Брежневой были приятно удивлены ее романтическим постом. Некоторые уже давно решили, что отсутствие комментариев звездной пары на тему отношений означает, что супруги близки к разрыву. Однако последняя публикация теледивы вселила в них надежду, что брак знаменитостей не разрушится.

Instagram @ververa

«Шикарное фото, Вера, наконец-то заткнула всех любопытных недоброжелателей!»

«Ну, все, сдохнут злопыхатели, не о чем теперь писать, совсем вы не жалеете писак!»

«Рада за вас!»

«Я верю только в это: любовь спасет мир!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева посвятила трогательный пост сестрам.