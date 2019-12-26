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«Мы примем ответные меры»: Матвиенко ответила на притеснения журналистов Sputnik Эстония

, 18:02 | Карина Бернтгольц Видео 45

Председатель Совета Федерации прокомментировала попытки эстонских властей помешать работе информационного агентства.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; пресс-служба Совета Федерации; ru.sputnik.estonia

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировал попытки властей Эстонии помешать работе агентства Sputnik. Она выразила надежду, что власти страны изменят свою политику в отношении журналистов. В противном случае Россия намерена принять жесткие меры, предупредила политик.

«В противном случае мы точно примем адекватные ответные меры, они будут жесткие, потому что больше мириться с подобного рода действиями, притеснением средств массовой информации, просто недопустимо. Эти меры точно будут чувствительные», — подчеркнула Матвиенко.

Спикер Совфеда добавила, что давление властей Эстонии на работу агентства Sputnik оказывает негативное влияние на отношения двух государств.

Ранее журналисты Sputnik Эстония получили от местной полиции официальные послания «с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел», если они до конца 2019 года не расторгнут трудовые контракты с организацией. Такое решение власти страны объяснили введенными в 2014 году Евросоюзом антироссийскими санкциями после событий на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин заявил о том, что действия эстонских властей в отношении журналистов Sputnik не должны остаться незамеченными.

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