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Путин прокомментировал угрозы в адрес журналистов Sputnik Эстония

, 17:32 | Сергей Зеленский Видео 34

Власти прибалтийской республики пытаются вынудить корреспондентов перестать работать на агентство.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, 5-tv.ru

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 95

Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции прокомментировал попытки властей Эстонии помешать работе агентства Sputnik Эстония. Глава государства отметил, что журналисты этого СМИ многое делают, а попытки Таллина помешать их работе «не должны остаться незамеченными».

По словам президента, нельзя «лить воду на мельницу» тех, кто хочет ухудшить отношения между странами.

«Надо добиваться возможности журналистам работать в тех странах, которые боятся вашей информации, вашего влияния», — отметил Путин.

Ранее сообщалось, что журналисты Sputnik Эстония получили от местной полиции официальные послания «с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел», если они до конца текущего года не разорвут трудовые договоры с агентством. Свои действия Таллин обосновал введенными в 2014 году Евросоюзом антироссийскими санкциями после событий на Украине.

В ноябре спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия «должна вернуть» прибалтийской республике якобы аннексированные территории.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 95
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