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  4. Дочь Кирилла Сафонова в сексуальном бикини очаровала фанатов стройной фигуркой

Дочь Кирилла Сафонова в сексуальном бикини очаровала фанатов стройной фигуркой

, 21:28 | Мия Субботина Фото 191

Анастасия сейчас наслаждается отдыхом в США и делится кадрами с подписчиками на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @anastasiasaf

Дочь актера Кирилла Сафонова Анастасия разместила откровенное фото и порадовала поклонников своей стройной фигурой. 25-летняя девушка позирует в черном раздельном купальнике на фоне пальм и бассейна с кристально чистой голубой водой, и такого же цвета неба. Снимком знаменитость поделилась в своем Instagram-профиле.

«Голубое Рождество», — подписала пост девушка.

Instagram @anastasiasaf

Модель в настоящий момент наслаждается отдыхом в Майами. Подписчики звезды пришли в восторг от такого яркого и летнего кадра, а также восхитились точеной фигурой Анастасии.

«Выглядишь прекрасно»;

«Красивая»;

«Великолепная детка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Кирилла Сафонова показала пикантное фото в ванне.

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