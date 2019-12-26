Дочь Кирилла Сафонова в сексуальном бикини очаровала фанатов стройной фигуркой

Дочь актера Кирилла Сафонова Анастасия разместила откровенное фото и порадовала поклонников своей стройной фигурой. 25-летняя девушка позирует в черном раздельном купальнике на фоне пальм и бассейна с кристально чистой голубой водой, и такого же цвета неба. Снимком знаменитость поделилась в своем Instagram-профиле.

«Голубое Рождество», — подписала пост девушка.

Instagram @anastasiasaf

Модель в настоящий момент наслаждается отдыхом в Майами. Подписчики звезды пришли в восторг от такого яркого и летнего кадра, а также восхитились точеной фигурой Анастасии.

«Выглядишь прекрасно»;

«Красивая»;

«Великолепная детка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Кирилла Сафонова показала пикантное фото в ванне.