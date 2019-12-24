«Наслаждайся, детка!» Дочь Кирилла Сафонова показала пикантное фото в ванне

Дочь актера Кирилла Сафонова 24-летняя Анастасия поделилась в Instagram пикантным фото. На снимке наследница знаменитости позирует перед панорамным окном, лежа в ванне обнаженной. Примечательно, что прямо напротив стоит еще один небоскреб.

Модель в настоящий момент отдыхает в Майами. Подписчики звезды высоко оценили эстетику черно-белой фотографии и поразились невероятно живописному виду из окна.

Instagram @anastasiasaf

Поклонники наследницы Кирилла Сафонова оставили под фотографией несколько сотен лайков и множество восхищенных комментариев. Фанаты похвалили не только стройные ножки, которые продемонстрировала знаменитость, но атмосферу снимка в целом.

«Наслаждайся, детка!»

«Это просто волшебно»;

«Выглядит очень расслабляюще!»

«Такая хорошенькая фотография!» — написали фолловеры.

Анастасия Сафонова покоряет модную индустрию — она работает с одним из топовых нью-йоркских агентств Wilhelmina Models. На счету манекенщицы фото на обложках таких изданий, как Slayed и Cosmopolitan Australia. Недавно звезда вышла замуж за ирландского предпринимателя Стивена Мерфи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно вышедшая замуж дочь Кирилла Сафонова примерила на себя откровенный образ.