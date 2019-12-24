  1. Пятый канал
  4. «Наслаждайся, детка!» Дочь Кирилла Сафонова показала пикантное фото в ванне

«Наслаждайся, детка!» Дочь Кирилла Сафонова показала пикантное фото в ванне

, 8:35 | Ниса Мурзанаева Фото 2 753

24-летняя Анастасия не постеснялась обнажиться перед панорамным окном небоскреба.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @anastasiasaf

Дочь актера Кирилла Сафонова 24-летняя Анастасия поделилась в Instagram пикантным фото. На снимке наследница знаменитости позирует перед панорамным окном, лежа в ванне обнаженной. Примечательно, что прямо напротив стоит еще один небоскреб.

Модель в настоящий момент отдыхает в Майами. Подписчики звезды высоко оценили эстетику черно-белой фотографии и поразились невероятно живописному виду из окна.

Instagram @anastasiasaf

Поклонники наследницы Кирилла Сафонова оставили под фотографией несколько сотен лайков и множество восхищенных комментариев. Фанаты похвалили не только стройные ножки, которые продемонстрировала знаменитость, но атмосферу снимка в целом.

«Наслаждайся, детка!»

«Это просто волшебно»;

«Выглядит очень расслабляюще!»

«Такая хорошенькая фотография!» — написали фолловеры.

Анастасия Сафонова покоряет модную индустрию — она работает с одним из топовых нью-йоркских агентств Wilhelmina Models. На счету манекенщицы фото на обложках таких изданий, как Slayed и Cosmopolitan Australia. Недавно звезда вышла замуж за ирландского предпринимателя Стивена Мерфи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно вышедшая замуж дочь Кирилла Сафонова примерила на себя откровенный образ.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.25
-0.16 69.00
-0.38
Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам

Последние новости

9:54
«Это сестра!»: Наталья Штурм показала свою 30-летнюю дочь
9:39
Один человек погиб, еще четверо пострадали в массовом ДТП в Петербурге
9:32
Любимую миллионами зрителей «Иронию судьбы» покажут в новом качестве
9:17
Пилот разбившегося под Хабаровском истребителя Су-57 травм не получил
9:15
Аграрии Адыгеи показали Путину, как выращивают розы при помощи высоких технологий
8:59
Журналистам в освобожденной сирийской Ракке показали штаб квартиру ИГИЛ*

Сейчас читают

«Че за морковки?»: Батрутдинов в одних шортах сфотографировался с участницами «Плана Б»
Гороскоп на 24 декабря: Венера в знаке Водолея покровительствует дерзким любовникам
ТОП-5 счастливчиков по знаку зодиака: Кому повезет в лотерее в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]