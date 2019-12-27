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Вездеход с пассажирами частично ушел под лед на Камчатке

, 4:53 | Марина Неруцких Фото 42

Рейсовый вездеход направлялся из Тиличиков в поселок Корф.

Фото: Вконтакте @newskam

Пассажирский вездеход частично ушел под лед во время следования по бухте Скрытой на Камчатке. На борту машины в это время находились 40 пассажиров, никто из них не пострадал, сообщат ТАСС со ссылкой на руководителя краевого учреждения «Центр обеспечения действий по ГО, ЧС» Романа Байкалова.

Транспортное средство направлялось из Тиличиков в поселок Корф. После того, как машина провалилась под лед, люди самостоятельно покинули вездеход.

«Это был рейсовый вездеход, который вез людей на работу, поскольку другой дороги сейчас нет. Не доезжая около 0,5 километров до Корфа он задней частью провалился под лед. Люди все вышли, никто не намок, не пострадал, сразу к месту подъехали другие вездеходы, администрация района оперативно предоставила автобус», — цитирует Байкалова агентство.

Инцидент произошел накануне. Известно, что вездеход не смог выбраться из провала самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что три автомобиля провалились под лед в разных регионах России за минувшие выходные.

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