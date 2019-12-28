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«Гнилые душонки!»: пышногрудая звезда «Дома-2» яростно отчитала хейтеров

, 16:14 | Анастасия Игонина Фото 1 103

Рима Пенджиева устроила настоящий разнос все недовольным ее внешностью и поведением.

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Фото, видео: Instagram @rima.pendgieva

Рима Пенджиева резко ответила своим хейтерам. Звезда «Дома-2» опубликовала гневный пост на своей странице в Instagram.

Модель plus-size выложила свое фото в серебристом платье с глубоким декольте. В первой части сопровождавшего снимок текста Рима поблагодарила своих поклонников за поддержку и добрые слова.

Для недовольных ее внешностью Пенджиева заготовила куда больше текста — эмоциональная отповедь заняла три объемных абзаца.

«Повторю еще раз, мне плевать на вас и ваше мнение! Ущербные, неудачники, гнилые душонки, которым от своей никчемности остается только выливать свое душевное ****** на других людей и писать в комментариях, где вы „типа“ защищены и вас не видно! В жизни вы — никто и ничто», — высказалась девушка.

Instagram @rima.pendgieva

Чтобы избавиться от агрессии, которую, по мнению Римы, пользователи вываливают на нее, модель посоветовала недовольным заняться саморазвитием и другими «делами полезными».

«На небе все видят! Побойтесь Бога!» — призывает звезда «Дома-2».

Пенджиева убеждена: хейтеры приходят критиковать ее из-за того, что их собственная жизнь не сложилась. Модель твердо верит: счастливый человек не станет тратить время на оскорбление тех, кого он даже не знает лично.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пышная грудь звезды «Дома-2» едва уместилась в вечернее платье.

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