Фото Римы Пенджиевой в вечернем платье впечатлило фанатов. Бывшая участница «Дома-2» снялась в обтягивающем наряде с серебряным отливом.

В таком виде модель формата plus size явилась на финал проекта «Взвешенные и счастливые» — украинской версии популярного американского шоу «The Biggest Loser». Суть шоу заключалась в том, чтобы заставить участников, страдающих от лишнего веса, похудеть. Сама киевлянка покинула девятый сезон на пятой неделе проекта, успев похудеть на десять килограммов.

«И все же я — богиня! Ради меня настоящие мужчины жизнью готовы поплатиться, для меня звезды с неба и бриллианты глубоко из-под земли достают. Я — двигатель торговли и богатства. Я заставляю сердца быстрее биться. Я — мать человечества и его повелительница, исподтишка правлю народами, воспитывая поколения мужей и жен. Мой взгляд убивает и оживляет. Я — рай и ад, все есть во мне. Молитесь, я — богиня!» — так написала Пенджиева.

Instagram @rima.pendgieva

Фанаты предположили, что шоувумен выразилась не конкретно о себе, а о женщине как таковой. Но комплименты в ответ и пожелания к Новому году Рима получила персонально.

«Римуся, с наступающим Новым годом, ты — огонь!»

«Нет слов! Шик!»

«Очень тебе идет это платье!»

«Какая шикарная женщина!»

«Богиня, королева и просто красавица», — высказались поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-звезда «Дома-2» Пенджиева в желтом купальнике искупалась в фонтане.