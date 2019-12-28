Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко оказался легче своего американского оппонента Куинтона Джексона на 11 килограммов, сообщает RT. Процедура взвешивания спортсменов прошла в преддверии боя, который состоится между легендами ММА 29 декабря в рамках турнира Bellator 237 в японской Сайтаме.

Вес Федора Емельяненко составил 109 килограммов, а Киунтона Джексона — 120,2 килограмма.

В активе российского спортсмена всего 45 боев, 38 побед, шесть поражений и один поединок был признан несостоявшимся. На счету американца 50 боев, из которых 37 закончились его победой и в 13 он потерпел поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ринг-анонсер обозначил сильные стороны Кадырова и Емельяненко в боксе. Шоумен Александр Загорский рассказал об ожиданиях от возможного предстоящего поединка главы Чеченской Республики и бойца смешанных единоборств.