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  4. Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

, 16:28 | Василий Заика Видео 112

Бой между россиянином и американцем в рамках турнира Bellator 237 пройдет 29 декабря в японской Сайтаме.

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Фото, видео: Ruptly; Instagram@fedoremelianenkoofficial

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко оказался легче своего американского оппонента Куинтона Джексона на 11 килограммов, сообщает RT. Процедура взвешивания спортсменов прошла в преддверии боя, который состоится между легендами ММА 29 декабря в рамках турнира Bellator 237 в японской Сайтаме.

Вес Федора Емельяненко составил 109 килограммов, а Киунтона Джексона — 120,2 килограмма.

В активе российского спортсмена всего 45 боев, 38 побед, шесть поражений и один поединок был признан несостоявшимся. На счету американца 50 боев, из которых 37 закончились его победой и в 13 он потерпел поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ринг-анонсер обозначил сильные стороны Кадырова и Емельяненко в боксе. Шоумен Александр Загорский рассказал об ожиданиях от возможного предстоящего поединка главы Чеченской Республики и бойца смешанных единоборств.

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