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Ринг-анонсер обозначил сильные стороны Кадырова и Емельяненко в боксе

, 19:07 | Василий Заика Интервью 62

Шоумен Александр Загорский рассказал об ожиданиях от возможного предстоящего поединка главы Чеченской Республики и бойца смешанных единоборств.

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Фото, видео: Instagram @alexemelyanenko, 5-tv.ru

Российский ринг-анонсер и шоумен Александр Загорский в беседе с 5-tv.ru обозначил сильные стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова и бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко.

Александр Загорский, говоря о преимуществах будущих соперников, отметил что они оба находятся в прекрасной физической форме.

«Мне кажется, что Рамзану Кадырову нужно прорываться в ближний бой и попытаться нокаутировать соперника в стиле Майка Тайсона, работая корпусом и выбрасывая короткие, сильные апперкоты. Что касается Александра Емельяненко, то он должен держать на дистанции своего соперника, используя длину своих рук. И джеб правый, сильный, нокаутирующий удар», — сказал ринг-анонсер.

Шоумен добавил, что в случае, если бой между Рамзаном Кадыровым и Александром Емельяненко действительно состоится, то он соберет не меньше зрителей, чем прошедший поединок бойца с тяжеловесом Михаилом Кокляевым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как промоутер Хрюнов оценил шансы Кадырова в бою с Емельяненко.

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