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Не узнавший Волочкову участник победил в финале 20-го сезона «Битвы экстрасенсов»

, 0:19 | Василий Заика Видео 21

Молодой чернокнижник из Тольятти Дмитрий Матвеев набрал 33,5% голосов.

Фото: ВКонтакте @matveev_rune

Молодой чернокнижник из Тольятти Дмитрий Матвеев победил в финале 20-го сезона «Битвы экстрасенсов». Как сообщает URA.RU, 22-летний участник проекта набрал 33,5% голосов.

На втором месте оказалась ясновидящая из Грузии Мариам Циминтия, уступившая финалисту всего один процент голосов — 32,5%. Третью и четвертую строчки заняли Вилма Генрих и потомственная колдунья Ирина Игнатенко.

«Я поверить не мог. Я только мечтал. И реальность оказалась ярче, чем мои фантазии. Надо искренне верить своей мечте. Я поверил в свою, и она сбылась, несмотря ни на что», — сказал Дмитрий Матвеев.

Чернокнижник обладает экстрасенсорными способностями по своей родовой линии. Бабушка Дмитрия Матвеева была целительницей, а прадед также занимался черной магией.

Примечательно, что однажды молодой колдун чуть не спровоцировал истерику у эпатажной балерины Анастасии Волочковой. Дмитрий Матвеев, будучи в повязке, описал ее до мельчайших подробностей. Однако, когда увидел танцовщицу, заявил, что не знает ее. Артистка очень расстроилась и продолжительное время не находила себе места.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова едва не потеряла сына.

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