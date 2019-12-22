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  4. Финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова едва не потеряла сына

Финалистка «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова едва не потеряла сына

, 15:31 | Светлана Александрова Фото 83

Мальчик перестал дышать накануне — в тот момент, когда общался с мамой по видеосвязи.

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Фото, видео: Instagram @nikol.official

Финалистка 16-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова в субботу едва не потеряла сына. Мальчик страдает сахарным диабетом и впал в кому, когда общался с мамой по видеосвязи. О страшном событии ясновидящая рассказала на своей странице в Instagram.

«Вчера мои мир рухнул за одну секунду… чуть не погиб мой мальчик, мой сладкий Егор.
Самое страшное, что я видела в своей жизни — это когда он упал без сознания во время видео звонка… его лохматая голова застыла в кадре и… даже не могу писать дальше…», — написала Николь.

Сама она в этот момент находилась в десятках километров от дома. К счастью, друг Егора не растерялся и оказал первую помощь. Сейчас с ним все хорошо, о том, что с ним случилось, мальчик даже не помнит.

«Я хотела сказать, чтобы вы берегли своих детей, возможно были еще более бдительны… Человеческая жизнь очень хрупкая…», — обратилась Кузнецова к подписчикам.

Instagram @nikol.official

У самой Николь, как уже писал 5-tv.ru, тоже серьезные проблемы со здоровьем. Недавно она сообщила, что перенесла 298-ю операцию на горле. Ей делают их регулярно с самого детства, иначе она не сможет дышать. Кстати Кузнецова считает заболевание расплатой за свои экстрасенсорные способности.

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