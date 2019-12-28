Астронавт НАСА побила рекорд по длительности космического полета среди женщин

Астронавт НАСА Кристина Кук поставила новый рекорд по продолжительности непрерывного космического полета среди женщин. 40-летняя инженер-электрик из штата Монтана (США) провела на борту МКС уже 289 дней и планирует остаться в космосе до февраля 2020 года. Если ничего не изменится, продолжительность полета американки составит 328 дней.

«Это удивительная для науки вещь. Мы наблюдаем другой аспект того, как влияет на человеческое тело микрогравитация на протяжении продолжительного времени», — оценила Кристина Кох проделанную работу в интервью для телеканала CNN.

Предыдущий рекорд по продолжительности пребывания в космосе среди женщин поставила жительница США Пегги Уитсон в 2016–2017 годах. Астронавт провела на борту МКС 288 дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НАСА нашли плюсы неудачного запуска Starliner. Корабль так и не смог пристыковаться к МКС и ранним утром 22 декабря вернулся на Землю.