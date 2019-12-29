«Фигура—бомба»: Лобода в сексуальном бикини продемонстрировала безупречные формы

Украинская поп-исполнительница Светлана Лобода произвела фурор в сети, опубликовав фото в бикини. На своей странице в Instagram звезда выложила несколько снимков, на которых позирует на пляже вместе со своей дочкой. На первом из них теледива смотрит в кадр, принимая при этом соблазнительную позу, на втором — уже едва сдерживает улыбку, заключив в объятия свою наследницу, а на третьем — позволяет эмоциям выйти наружу и смеется. Фотосессия получилась живой и естественной.

Безусловно, улыбка Лободы не смогла оставить никого равнодушным, однако, прежде всего, внимание фанатов было обращено на ее идеальную фигуру. Тонкая талия, пресс, пышная грудь, длинные ноги — о таких формах можно только мечтать, признавались девушки. Таким телом можно любоваться вечно — в свою очередь, отмечали мужчины.

Instagram @lobodaofficial

«Афродита! Фигура, просто нереальная!»

«Фигура — бомба!»

«Полный отпад!» — восхищались фолловеры.

В то же время особо наблюдательные пользователи заметили, что фото — архивные, а, значит, и фигура Лободы сейчас может быть не такой совершенной.

«Это старые фотки…девочка постарше уже и выше!»

«Лучше новых фото дождемся!»

«Судя по дочери, фото старые», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Светлана Лобода в эротичном корсете раскрыла секрет успеха.