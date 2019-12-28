«Оставайтесь голодными»: Лобода в эротичном корсете раскрыла секрет успеха

Светлана Лобода поделилась с подписчиками эротичным снимком. Суперзвезда опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в черном откровенном корсете. Сексуальности образу певицы добавили идеальная укладка волос и алая помада на губах. Фотографию поп-дива сопроводила цитатой американского бизнесмена и основателя корпорации Apple Стива Джобса.
«Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными», — подписала пост знаменитость.
Большинство поклонников Светланы Лободы согласились с посылом цитаты Стива Джобса. Пользователи соцсети восхитились красотой и невероятной сексуальной энергетикой, исходящей от кумира.
Всего за несколько часов фото знаменитости набрало более 50 тысяч лайков. Подписчики оставили под снимком звезды несколько сотен восторженных комментариев.
«Давитесь слюной от такой красоты»;
«Света, ты самая крутая. Просто красавица!»
«Что за прелесть?»;
«Безупречна!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото Светланы Лободы с конем наделало много шума в сети.