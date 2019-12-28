«Оставайтесь голодными»: Лобода в эротичном корсете раскрыла секрет успеха

Светлана Лобода поделилась с подписчиками эротичным снимком. Суперзвезда опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в черном откровенном корсете. Сексуальности образу певицы добавили идеальная укладка волос и алая помада на губах. Фотографию поп-дива сопроводила цитатой американского бизнесмена и основателя корпорации Apple Стива Джобса.

«Оставайтесь голодными, оставайтесь безрассудными», — подписала пост знаменитость.

Большинство поклонников Светланы Лободы согласились с посылом цитаты Стива Джобса. Пользователи соцсети восхитились красотой и невероятной сексуальной энергетикой, исходящей от кумира.

Instagram @lobodaofficial

Всего за несколько часов фото знаменитости набрало более 50 тысяч лайков. Подписчики оставили под снимком звезды несколько сотен восторженных комментариев.

«Давитесь слюной от такой красоты»;

«Света, ты самая крутая. Просто красавица!»

«Что за прелесть?»;

«Безупречна!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фото Светланы Лободы с конем наделало много шума в сети.