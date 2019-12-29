Подросток лишился ноги из-за халатности врачей в Приморье. В отношении медиков, вовремя не транспортировавших 15-летнего мальчика, возбуждено уголовное дело.

Предварительно известно, что летом 2019 года работники КГКУЗ «Территориальный центр медицины катастроф» Владивостока не транспортировали вовремя юного пациента из больницы Ханкайкого района. Данная ситуация привела к тому, что мальчику не оказали своевременную квалифицированную медицинскую помощь. В результате этого подростку ампутировали ногу, пишет сайт Vl.ru.

В настоящий момент следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Расследование по материалам дела продолжается. Следствию предстоит выяснить, чьи действия или бездействие, привели к трагедии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новой Москве женщину засосало в комбайн, врачи ампутировали ей руку и ногу.