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  4. В Новой Москве женщину засосало в комбайн, врачи ампутировали ей руку и ногу

В Новой Москве женщину засосало в комбайн, врачи ампутировали ей руку и ногу

, 19:24 508

ЧП произошло в воскресенье, 29 сентября, в поселении Щаповское.

Фото: www.globallookpress.com © Philipp Schulze

66-летняя женщина попала в лопасти работающего в кукурузном поле комбайна в Новой Москве. ЧП произошло в воскресенье, 29 сентября, поселении Щаповское. После инцидента машину экстренно остановили и вызвали бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали пенсионерку.

В результате ЧП женщина получила серьезные травмы, врачам пришлось ампутировать пострадавшей руку и ногу. Как женщина оказалась на поле и каким образом попала под комбайн — предстоит выяснить. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что медики Ростовской области предстанут перед судом за то, что лишили ребенка руки. Врачи своевременно не вылечили 11-летнего мальчика. В результате конечность пришлось ампутировать.

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Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!

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В Новой Москве женщину засосало в комбайн, врачи ампутировали ей руку и ногу

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