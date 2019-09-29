В Новой Москве женщину засосало в комбайн, врачи ампутировали ей руку и ногу

66-летняя женщина попала в лопасти работающего в кукурузном поле комбайна в Новой Москве. ЧП произошло в воскресенье, 29 сентября, поселении Щаповское. После инцидента машину экстренно остановили и вызвали бригаду скорой помощи. Медики госпитализировали пенсионерку.

В результате ЧП женщина получила серьезные травмы, врачам пришлось ампутировать пострадавшей руку и ногу. Как женщина оказалась на поле и каким образом попала под комбайн — предстоит выяснить. Обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что медики Ростовской области предстанут перед судом за то, что лишили ребенка руки. Врачи своевременно не вылечили 11-летнего мальчика. В результате конечность пришлось ампутировать.