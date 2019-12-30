«Шикарная!» Ольга Орлова в красном платье с декольте впечатлила поклонников

Телеведущая Ольга Орлова восхитила поклонников в роковом образе. В кадре ведущая реалити-шоу «Дом-2» позирует в красном платье, сексуально подчеркивающим пышный бюст звезды. Снимком артистка поделилась на своей странице в Instagram.

«Такое странное ощущение встречать Новый год в Москве без снега. А как с этим обстоят дела в вашем городе?» — подписала пост знаменитость.

Одна из подписчиц предложила Ольге купить снег, которого в ее городе выпало достаточное количество.

«Продадим снег! Недорого! Стакан 50 рублей!!! Успевай на распродажу!!!» — оставила шутливый комментарий женщина.

Instagram @olgaorlova1311

Также поклонники знаменитости восхитились ее шикарным нарядом и написали комплименты своей любимице.

«Красавица»;

«Бомбическая»;

«Какая вы красивая»;

«Очень красивое платье!»;

«Шикарная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Орлова рассказала, мужчины какого возраста ей нравятся больше всего.