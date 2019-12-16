Ольга Орлова рассказала, мужчины какого возраста ей нравятся больше всего

Телеведущая Ольга Орлова, в своем Instagram-аккаунте призналась своим подписчикам, к каким мужчинам питает слабость.

На фото Орлова позирует с малышом на руках. Симпатичная кроха, по имени Богдан, уютно расположился в объятиях певицы. На снимке артистка счастливо улыбается, как и сам мальчик. Сама Ольга призналась, что не в состоянии совладать с обаянием такого мужчины.

«Обожаю мужчин в таком возрасте. Особенно таких пухленьких и сладких! Богдаша расплылся в блаженной улыбке, потому что сразу понял, что может «вить из меня веревки», — написала певица в личном блоге.

Instagram @olgaorlova1311

Фанаты телепроекта «Дом-2» сразу узнали в милом Богдане сына участника телестройки Ильи Яббарова. Поклонники отметили, как сильно малыш похож на звездного папу.

«Классный малыш!»;

«Ябба! Копия своего отца»;

«Какой сладенький. Копия Ильи», — написали фанаты телешоу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Рудова понянчила сына Тимати и Решетовой.