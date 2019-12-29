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«Чудо-пес!»: поющая собака Пелагеи привела пользователей в восторг

, 19:26 | Анастасия Игонина Видео 246

Артистка поделилась домашним видео со своей любимицей.

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Фото, видео: Instagram @pelageya_insta

Пелагея рассмешила поклонников роликом со своей «поющей» собакой. Забавное видео появилось на официальной странице певицы в Instagram.

В кадре хаски по кличке Луша активно помогает своей хозяйке в исполнении композиции. Пелагея поет, находясь за кадром, а собака вторит ей. При этом животное тонко чувствует динамику песни и как будто учитывает тембр и громкость голоса певицы. Луша тихонько поскуливает, когда хозяйка напевает негромко, и заливисто воет, если Пелагея поет во весь голос.

Instagram @pelageya_insta

Фолловеры пришли в восторг от ролика с очаровательной Лушей. В комментариях пользователи принялись расхваливать вокальные данные любимицы певицы.

«Пора открывать новый проект „Собачий Голос“!»

«Готовят к новому году застольную песню.»

«Какая прелесть! Чудо-пес!»

«Когда семь лет училась в музыкальной школе, но пою намного хуже», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Пелагея объявила о разводе с Иваном Телегиным.

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